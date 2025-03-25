Госдума запретила рекламу на сайтах нежелательных в РФ организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Госдума во втором и третьем чтениях приняла проект, запрещающий распространение рекламы на сайтах организаций, признанных в России нежелательными и экстремистскими.

Поправки вносятся в закон "О рекламе". Ответственность за нарушение запретов будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, граждане и компании продолжают использовать заблокированные в стране соцсети для рекламы своих товаров и услуг, но могут не задумываться, что "переводят деньги тем, кто намеренно вредит" РФ.

Он считает, что нововведение позволит защитить интересы россиян, а также перекрыть "один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов".

Тем временем в нижнюю палату парламента вносят законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Депутат Нина Останина указала, что астрология, магия, энергетическое "лечение" и гадание не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и часто используются мошенниками. Цель закона – защита граждан от психологического и финансового ущерба.