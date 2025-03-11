В ГД вносят проект о запрете рекламы эзотерических услуг

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В Государственную думу вносят законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Об этом сообщила в своем телеграм-канале депутат Нина Останина.

"Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения", – написала она.

Как отметила парламентарий, астрология, магия, энергетическое "лечение" и гадания не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и часто используются мошенниками.

Целью законопроекта является защита граждан от психологического и финансового ущерба. Опыт ЮАР, Индии и Китая подтверждает, что ограничение подобных практик снижает риски обмана, обратила внимание Останина.

Кроме того, подчеркнула она, инициатива соответствует указу Владимира Путина о сохранении традиционных ценностей и не потребует дополнительных бюджетных расходов.

"Более 100 миллиардов рублей из карманов домохозяйств и семей эти мошенники увели только за 2024 год. Неучи, проходимцы, шарлатаны и обманщики – объявляю вам войну. Иду на Вы!" – заявила депутат.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минпромторг обращение с просьбой запретить детям младше 18 лет покупку эзотерических товаров. Причиной такого решения стал растущий спрос на услуги и товары этой сферы, а также участившиеся случаи пагубного воздействия на граждан, включая детей, уточнил он.

Спрос на магические товары в 2024 году вырос на 34%, а средняя стоимость эзотерического набора составила 9,4 тысячи рублей. В частности, продажи стеклянных шаров, шаманских бубнов и кукол вуду увеличились на 146, 95 и 66% соответственно.