В РФ могут ограничить продажу эзотерических товаров детям

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Детям младше 18 лет могут запретить покупку эзотерических товаров. Соответствующее обращение в адрес Минпромторга направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Причиной такого решения стал растущий спрос на услуги и товары этой сферы, а также участившиеся случаи пагубного воздействия на граждан, включая детей. Сфера эзотерики часто становится инструментом мошенников, а дети и подростки находятся в особой зоне риска, так как их психика еще не сформирована и поддается влиянию, подчеркнул депутат.

Спрос на магические товары в прошлом году вырос на 34%, а средняя стоимость эзотерического набора составила 9,4 тысячи рублей. В частности, продажи стеклянных шаров, шаманских бубнов и кукол вуду выросли на 146%, 95% и 66% соответственно. Общий объем этого рынка достиг 2,4 триллиона рублей, что в 19 раз больше рынка психологических услуг, указал депутат.

"Мы видим, как растет спрос на магические атрибуты, как люди теряют деньги, здоровье, а иногда и жизнь, доверяясь шарлатанам", – пояснил Чернышов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что инициатива ограничить продажу эзотерических товаров является не запретом на увлечение или веру, а защитой детей от потенциального вреда.

"Мы не можем игнорировать факты, когда эзотерика становится причиной трагедий", – резюмировал Чернышов.

В ГД уже рассматривается законопроект о запрете рекламы услуг тарологов. Автор законодательной инициативы считает недопустимым оказание эзотерических услуг несовершеннолетним. Он предупреждал, что в РФ могут запретить продажу карт Таро везде, кроме специальных магазинов, если объемы мошенничества в сфере эзотерики не снизится.

