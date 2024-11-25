В России вырос спрос на эзотерические услуги

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В 2024 году 39% россиян обратились за помощью к гадалкам, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

"Бум на эзотериков наблюдается еще со времен пандемии и при ежегодных темпах роста в 20% приближается к 2 триллионам рублей. Это в 20 раз больше объемов рынка психологических услуг, оцениваемого экспертами в 100 миллиардов рублей, при ежегодном темпе роста в 25%", – говорится в исследовании.

При этом, по мнению аналитиков, если ежегодные темпы роста сохранятся, рынок эзотерики по итогам текущего года года достигнет объема в 2,4 триллиона рублей, в то время как рынок психологических услуг – 125 миллиардов рублей.

Отмечается, что среди эзотерических услуг особым спросом пользуются астрология, расклады Таро, а также нумерология.

Ранее кандидат психологических наук Ольга Сергачева рассказала, с чем связана популярность нумерологов, тарологов и астрологов. По ее словам, одна из причин подобной популярности заключается в том, что эзотерические практики снимают с человека груз ответственности за свою жизнь.

Также она отметила, что тревожность снимает необходимость наличия внутри эзотерической практики логичного мироустройства. При этом Сергачева отметила, что для реальных перемен нужна помощь профессионального психолога или психотерапевта.