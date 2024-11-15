В РАН назвали гадание на картах Таро лженаукой

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Гадание на картах Таро является лженаукой, а сами тарологи – мошенниками. Так в Российской академии наук (РАН) прокомментировали возросшую популярность гаданий, пишет РИА Новости.

Как отметили в пресс-службе РАН, тарологи пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях. Это, в свою очередь, может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей этих услуг. При этом нет никаких доказательств возможности предсказаний по картам или по звездам.

"Имеются случаи, когда больные тяжелыми смертельными заболеваниями вместо того, чтобы использовать подходы современной медицины, обращались к колдунам и гадалкам с печальным исходом. Это иначе чем преступлением назвать нельзя", – добавили в РАН.

Ранее в Госдуме предложили запретить рекламу раскладов Таро за деньги. Депутаты предлагают блокировать все ресурсы, где публикуются такие предложения. Как отметил депутат Андрей Свинцов, из-за возросшей популярности тарологов люди начали пренебрегать реальными методами лечения и помощи.

Между тем в России зафиксировали увеличение стоимости услуг гадалок и тарологов почти в два раза. По словам самих тарологов, это связано с большим потоком желающих обучиться обращению с картами.