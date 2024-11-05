Москвич навел порчу на организацию, которая отказала ему в работе из-за расклада таро

Фото: 123RF/euphoriadesign

Москвич Артем Григанов, который искал работу в IT-компании, столкнулся с нестандартным подходом при трудоустройстве. Несмотря на успешное прохождение онлайн-собеседования и тестового задания, ему отказали из-за рекомендаций таролога, рассказал он Москве 24.

Молодой человек нашел организацию во Владивостоке, но разница в часовых поясах его не отпугнула, так как в условиях значилась удаленная работа. Также специалиста привлеки заработная плана и список обязанностей.

По словам Григанова, обратной связи он ждал почти месяц и был крайне удивлен сообщению, так как, на первый взгляд, компания показалась ему серьезной. Он подчеркнул, что предупреждение о том, что в фирме работают такие "видящие" специалисты, сэкономило бы время – он бы сразу отказался от предложения.





Артем Григанов москвич Кто его знает, что там в голове может быть в организации. Завтра им стрельнет, они мне скажут, что не заплатят за работу, которую я бы месяц делал, потому что Венера в Юпитере и Рыба Раком.

В своем ответном сообщении он решил не отставать от трендов и сказал, что его таролог тоже сделал расклад и даже навел порчу на компанию. Теперь якобы коллектив ждут потери.

Тем временем услугами HR-тарологов сейчас начинают пользоваться все больше работодателей, причем некоторые компании нанимают их в штат как специалистов по подбору сотрудников. Член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян в комментарии Москве 24 назвал такую тенденцию большой проблемой. Он считает, что успех любого бизнеса зависит от людей и команды.

"Существуют различные тесты, определяющие личность человека, его склонности к определенным видам занятости. Есть также еще групповые этапы, через которые можно пропускать людей", – пояснил Мурадян, подчеркнув, что не существует одного "золотого" инструмента либо "золотого" теста, который скажет, подходит ли этот человек или нет.

Согласно статистике одного сервиса по поиску работы, в этом году в России открыли более 400 вакансий с упоминанием карт таро, астрологии и эзотерики. Несколько десятков предложений касались именно сферы HR. Сами же тарологи приравнивают свои консультации к сеансам психологов. Якобы на них они могут раскрыть личные качества соискателей.

Так, по словам эзотерического эксперта Анжелики Петрищевой, таро является фотографией информационного поля человека. Карты могут показать, какая у человека "начинка".





Анжелика Петрищева эзотерический эксперт Это один из инструментов, как служба безопасности. Есть некоторые карты, которые очень хорошо показывают поведение сотрудника, зачем он находится на этом месте и зачем ему эта вакансия.

Самыми частыми клиентами, по словам тарологов, являются предприниматели, так как именно в бизнесе необходимо быть уверенным в сотрудниках. Однако некоторые работодатели такому новаторскому способу поиска кадров не доверяют. Например, руководитель Вероника Сорокина считает, что ничего не запрещает любому предпринимателю смотреть резюме или проверять своих будущих сотрудников через различные службы.

"Сейчас можно пробить информацию о человеке в интернете буквально за три дня. Посадите пятерых тарологов, они по одному и тому же раскладу сделают пять интерпретаций. Кому вы поверите?" – заявила она телеканалу.

Еще найти нужного сотрудника может программа искусственного интеллекта Smart Staffing. Нейросеть сама осматривает резюме и подбирает те, которые соответствуют критериям вакансий. Однако выбор, искать сотрудника по "старинке", проводя собеседование, или же довериться новым способам, остается за работодателем.

В России тем временем зафиксировали увеличение стоимости услуг гадалок и тарологов почти в два раза. Так, эксперт Александр Ларионов заявил, что он был вынужден повысить свой прайс в связи с большим потоком желающих обучиться обращению с картами. Цена за его курс по картам таро выросла с 15 тысяч рублей в 2017 году до 40 тысяч рублей сейчас.

В свою очередь, ясновидящая, эксперт по работе с подсознанием Софья Лисковая предлагает клиентам пройти сессию из 8 сеансов по раскрытию денежных блоков, стоимость которой составляет 150 тысяч рублей.

