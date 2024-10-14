Казанский футбольный клуб "Сокол" разместил вакансию таролога

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Казанский футбольный клуб "Сокол" разместил объявление о поиске таролога. Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы.

Специалист по гаданию на картах нужен команде для правильного настроя, а также чтобы увеличить шансы на благоприятный исход матча, который запланирован на 18 октября в Нижнем Новгороде, и последующих игр, следует из сообщения.

Футбольный клуб ищет опытного специалиста, который будет разбираться не только в Таро, но еще и в нумерологии и астрологии. В его обязанности будет входить консультации со спортсменами и тренерами, подготовка индивидуальных прогнозов и проведение групповых сеансов. Тарологу обещают платить от 300 тысяч рублей.

Между тем до конца года в Госдуме планируют рассмотреть ограничения на услуги тарологов и нумерологов, а также на новые деструктивные увлечения детей, сообщил ранее депутат Андрей Свинцов. По его мнению, если тарологи стремятся помогать людям, то им необходимо получить медицинскую лицензию. По его словам, 99% таких "специалистов" являются шарлатанами, которых нужно посадить в тюрьму.

