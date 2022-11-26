Психолог объяснила популярность тарологов и астрологов

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Кандидат психологических наук, ментор НПЦ "Виртуальная клиника" Московского института психоанализа Ольга Сергачева рассказала, с чем связана популярность нумерологов, тарологов и астрологов.

По ее словам, эзотерические практики снимают с человека груз ответственности за свою жизнь.

"Груз ответственности за свою жизнь очень тяжелый, когда не все гладко, он может становиться невыносимым, душащим. А эзотерическая практика облегчает его: "Тебе плохо, потому что так судьба/звезды/поступки бабушки/злой глаз заложили, никакие твои выборы тут не решают". И человек выдыхает: "Я не виноват", – рассказала Сергачева Агентству "Москва".

Также, по ее словам, тревожность снимает наличие внутри эзотерической практики логичного мироустройства.

"Нумерология говорит: ты не сможешь удерживать деньги, если у тебя ключевая цифра 1 в твоей формуле. И человек "понимает", что его лишили премии не из-за опозданий, а потому что единица же", – пояснила психолог.

При этом Сергачева отметила, что для реальных перемен нужна помощь профессионального психолога или психотерапевта.

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