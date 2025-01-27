Депутат Свинцов не исключил возможности введения ограничений на связанные с Таро услугами

Фото: 123RF/euphoriadesign

Депутат Госдумы, автор законопроекта о запрете рекламы услуг тарологов Андрей Свинцов заявил, что не исключает возможности введения дополнительных ограничений на услуги, связанные с эзотерикой, вплоть до запрета продажи карт Таро. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что запрет на продажу карт Таро везде, кроме специализированных магазинов, будет введен только в том случае, если объем мошенничества в сфере эзотерики не будет снижаться, и считается более поздним этапом законопроекта.

Свинцов также добавил, что считает недопустимым оказание эзотерических услуг несовершеннолетним, однако пока общество не осознает опасность тарологов, жесткие ограничения, по его словам, пока не увидят свет.

"То, чем я сейчас занят – привлечение внимания к этому процессу, – направлено на то, чтобы общество осознало опасность этих заигрываний", – отметил он.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о запрете рекламы услуг тарологов и развитие механизмов выявления и блокировки интернет-ресурсов с предложениями о предоставлении подобных услуг. Проект вносит поправки в Федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О рекламе".

За 2024 год россияне потратили на услуги магов и экстрасенсов почти 2,5 триллиона рублей, что превышает расходы на еду. Самые востребованные среди граждан РФ услуги – привороты, снятие порчи и чистка чакр, стоимость которых начинается от 15 тысяч рублей.