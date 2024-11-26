Политолог Ярошенко: пропаганда магии формирует у людей некритическое восприятие реальности

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В России предложили запретить пропаганду экстрасенсов и магии, чтобы повысить уровень критического мышления граждан. С такой инициативой выступил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко, сообщает телеканал "360".

По мнению политолога, данные меры помогут защитить общество и укрепить национальное самосознание. Как считает Ярошенко, различные популярные шоу про экстрасенсов формируют у зрителей некритическое восприятие реальности.

"Люди начинают воспринимать магические явления, экстрасенсорику и другие псевдонаучные концепции как научно обоснованные или реально действующие механизмы", – считает Ярошенко.

По его словам, из-за этого люди становятся подверженными различным манипуляциям, также пропаганда магии негативно влияет на научную отрасль. Ярошенко отметил в том числе и экономический ущерб стране.

"Люди начинают искать решение своих проблем не через работу, обучение и обдуманные действия, а через обращение к "чудесам". Это формирует пассивное общество, склонное к ожиданию помощи извне, а не к активным действиям", – заключил он, добавив, что магическая пропаганда представляет серьезную угрозу для страны.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект, который запрещает рекламу услуг магов и экстрасенсов в СМИ и Сети. Автор инициативы, зампред комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил, что в случае принятия закона рекламодателю будет грозить административный штраф. Для должностных лиц он составит от 4 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей.

По мнению парламентария, подобная "магическая" деятельность противоречит указу президента о сохранении и развитии традиционных российских духовно-нравственных ценностей.