Фото: телеграм-канал SHOT

"Новый Кашпировский" появился в России. Так пользователи Сети называют бывшего военного врача Сергея Коновалова, который стал целителем, передает телеканал Москва 24.

Бывший медик собирает целые залы, рассказывая об энергии Вселенной. Его слушатели при этом находятся в полной уверенности в том, что "специалист" действительно может вылечить без операционных вмешательств и лекарственных препаратов. "Метод" Коновалова заключается в том, что к больному месту необходимо прикладывать брошюры с его фотографиями. Он уверяет, что после этого все болезни пройдут.

Однако пользователи соцсетей оставили столько жалоб на "медика", что представители одного из правозащитных центров решили обратиться в Следственный комитет. По мнению организации, Коновалова можно осудить.



Георгий Солдатов директор правозащитного центра Это мошенничество, когда человек берет деньги за услуги, которые реально выполнить не может. Он не может исцелить рак приложением своего изображения к больному участку организма.

В это время Коновалов работает над составлением новой афиши своих энергетических шоу. Их расписание он публикует на собственном сайте. На этом фоне один из сотрудников правозащитного центра решил побывать на выступлении "доктора" и выяснил, что билеты на них продают только за наличные. В крайнем случае продавцы могут принять перевод средств за билет на карту. Это стало основанием предполагать, что, помимо мошенничества, осудить Коновалова можно и за неуплату налогов.

Экстрасенса решил призвать к ответственности и депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий посетил одно из энергетических шоу, планируя прилюдно разоблачить "мага".

(Сергей Коновалов. – Прим. ред.) начинает обращаться к аудитории, пытается завести их и обратить их в некую агрессивную толпу, которая должна неминуемо расправиться с теми, кто мешает ему.

Виталий Милонов депутат Госдумы Онначинает обращаться к аудитории, пытается завести их и обратить их в некую агрессивную толпу, которая должна неминуемо расправиться с теми, кто мешает ему.

На основе выступлений Коновалова, утверждают психологи, можно создать методичку по приемам манипуляции. Он тщательно подбирает интонации и практические задания для своей аудитории. Например, в рамках шоу он обращается к публике с просьбой поднять вверх свои рентгеновские снимки, на которых запечатлены пораженные органы и ткани. Коновалов утверждает, что лечит их с помощью взгляда, однако, чтобы "магия" произошла, в нее необходимо беспрекословно верить. По словам экспертов, это условие ставит "мага" в беспроигрышную позицию.

"Вам в лицо могут заявлять: "вот если ты веришь в метод, то он срабатывает". Однако, если его лик прикладывали к больному месту без веры, он не помог. При этом если бы вы верили и находились в нужном благодушном состоянии, то он бы сработал", – пояснил, в свою очередь, кандидат психологических наук, эксперт по культам Александр Невеев.

Такая наивная манипуляция действует. При этом основной публикой Коновалова становятся главным образом пенсионеры. Ради билета, минимальная цена которого близка к 5 тысячам рублей, они зачастую отдают последние средства.

Между тем остается и достаточно большое количество скептиков, которые не верят в методы Коновалова, называют его действия "маразмом" или считают, что эта ситуация сможет в лучшем случае стать основой для возникновения мемов.

Ближайшее выступление "мага" запланировано на март 2025 года. Однако, состоится ли оно, неизвестно. Сейчас Следственный комитет проводит проверку деятельности целителя. Первые результаты расследования, вероятнее всего, будут оглашены уже в конце ноября.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект, запрещающий рекламу услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов в СМИ и Сети. Автор инициативы, зампред комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил, что в случае принятия закона рекламодателю будет грозить административный штраф.

