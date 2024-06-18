В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы "магических" услуг

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В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий рекламу услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов в СМИ и Сети. Автор инициативы, зампред комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил, что в случае принятия закона рекламодателю будет грозить административный штраф.

Для должностных лиц он составит от 4 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей, уточнил он.

"Такая деятельность является мошеннической, а также губительно сказывается на психическом и физическом здоровье наших граждан", – цитирует Спиридонова Life.ru.

Парламентарий добавил, что "магическая" деятельность противоречит указу президента РФ о сохранении и развитии традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Также Спиридонов напомнил, что в конце 2023 года комиссия при президиуме Российской академии наук приняла меморандум, указывающий, что деятельность астрологов не имеет научных оснований и является лженаучной.

Ранее сообщалось, что лжегадалка похитила у москвички 67 миллионов рублей под предлогом снятия порчи. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 59-летнюю подозреваемую в Волгоградской области. Похищенными средствами она распорядилась по своему усмотрению.