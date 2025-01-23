В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы услуг тарологов

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Депутат Госдумы Андрей Свинцов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о запрете рекламы услуг тарологов. Документ размещен в электронной базе ГД.

Проектом вносятся поправки в Федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О рекламе". Изменения направлены на запрет рекламы услуг тарологов и развитие механизмов выявления и блокировки интернет-ресурсов с предложениями о предоставлении подобных услуг, указано в пояснительной записке.

Документ определяет, что таролог – лицо, которое определенными действиями и манипуляциями с картами предсказывает будущее и анализирует настоящее человека, а также дает ему советы. По словам автора инициативы, такие услуги, исходя из моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества, являются вымыслами. Кроме того, большая часть россиян расценивает эту деятельность в качестве разновидности мошенничества, говорится в тексте законопроекта.

Над аналогичной инициативой работал зампред комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Депутат предлагал ввести штрафы за рекламу услуг таро в СМИ и интернете для должностных лиц в размере от 4 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей.

За 2024 год граждане России потратили на услуги магов и экстрасенсов почти 2,5 триллиона рублей, что превышает расходы на еду. Среди самых популярных услуг – привороты, снятие порчи и чистка чакр. Устранение порчи может обойтись россиянам в 25 тысяч рублей, а курс по снятию "денежных блоков" – до 150 тысяч.