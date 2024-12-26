Россияне тратят на магию больше, чем на еду

За прошедший год россияне потратили на услуги магов и экстрасенсов почти 2,5 триллиона рублей, что превышает расходы на продукты питания. Среди самых востребованных услуг – привороты, снятие порчи и чистка чакр, стоимость которых начинается примерно от 15 тысяч рублей.

Мастер-классы по свечной магии, гадания на таро и обучение эзотерическим практикам становятся все более популярными. Тем не менее, не все клиенты остаются довольны. Некоторые жалуются, что предсказания не сбываются, хотя за них заплачены немалые деньги.

Средняя стоимость услуг экстрасенсов варьируется: снятие порчи может обойтись в 25 тысяч рублей, а курс по устранению "денежных блоков" – до 150 тысяч рублей.

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