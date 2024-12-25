Желтый уровень опасности объявлен в столице до пятницы

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Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 21:00 пятницы, 27 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Также предупреждение объявлено и в Подмосковье до 12:00 пятницы.

По сообщению центра, с 05:00 до 21:00 четверга, 26 декабря, в столичном регионе ожидается туман.

Ранее "Автодор" предупредил, что водителям в некоторых регионах России, включая Москву, стоит быть внимательными, не отвлекаться на телефон и избегать резких маневров на дороге из-за мокрого снега.

Между тем синоптик Роман Вильфанд заявил, что последняя неделя года в столице ожидается теплой и без существенных осадков. Столбики термометров будут показывать на 3–4 градуса выше нормальных значений. Так, в дневное время они будут находиться на уровне нулевой отметки.