Синоптик Вильфанд: последняя неделя года в Москве будет теплой и без существенных осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Последняя неделя года в столице ожидается теплой и без существенных осадков, рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Прогнозируется температура выше нормы в течение всех дней этой недели, и на Новый год тоже похолодания ждать не стоит. <…> До выходных существенных осадков не будет, только в среду местами возможен мокрый снег. <...> Столица попадает на периферию антициклона, давление будет превышать норму на 20–25 миллиметров ртутного столба", – передает ТАСС его слова.

Столбики термометров будут показывать на 3–4 градуса выше нормальных значений. Так, в дневное время они будут находиться на уровне нулевой отметки.

Небольшой мороз установится в Москве в новогоднюю ночь, предупредила ранее синоптик Татьяна Позднякова.

Между тем на текущей неделе погода будет умеренно мягкой, высота сугробов немного уменьшится.

