Мягкая погода прогнозируется в Москве в последнюю неделю года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Умеренно мягкая погода ожидает москвичей до конца рабочей недели – субботы, 28 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На самом деле до конца рабочего года, потому что он заканчивается 28 декабря", – указал он в беседе с ТАСС.

Тем временем высота снега на ВДНХ уменьшилась до 11 сантиметров, а в Тушине – до 12 сантиметров. Ожидается, что сугробы в ближайшие два дня еще немного понизятся.

Температура в Москве и Подмосковье к четвергу, 26 декабря, будет ниже нуля, составляя от минус 2 до минус 7 градусов ночью и от нуля до минус 4 – днем. По предварительным прогнозам, в новогоднюю ночь придет небольшое похолодание.

Синоптики уверены, что в первую ночь 2025 года столбики термометров в столице покажут минус 3–5 градусов, не исключен небольшой снег. При этом сильных морозов не ожидается, так как из Европы надвигается мощный циклон, который принесет с собой относительно теплую погоду.

