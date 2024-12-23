Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве 23 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в столице в первый день недели, 23 декабря. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от минус 1 до 1 градуса, по области – от минус 3 до 2 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

До 106% от месячной нормы осадков выпало в столице по истечении первых двух декад декабря. Самый высокий снежный покров был зафиксирован на метеостанции ВДНХ 17 декабря – в тот день высота снега достигла 21 сантиметра.

На предстоящей неделе в Москве ожидаются температурные качели. Уже сейчас жители столицы вступают в период быстрых и резких изменений погоды, отмечают синоптики.