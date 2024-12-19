Синоптик Шувалов: температурные качели ожидают москвичей на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве на следующей неделе ожидаются температурные качели. Однако уже сейчас жители столицы вступают в период быстрых и резких изменений погоды, рассказал Москве 24 руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, 19 декабря идет повышение температуры и ослабление морозов, после самой холодной ночи. Он подчеркнул, что в Подмосковье в некоторых населенных пунктах температура была ниже 20 градусов мороза.

"Во второй половине дня в Москве пойдет снег и к вечеру температура повысится до минус 8–10 градусов", – сказал синоптик.

Шувалов добавил, что 20 декабря потепление продолжится. Так, снег сменится мокрым снегом, местами может быть дождь. Температура повысится до плюсовых значений. Однако в воскресенье, 22 декабря, ожидается понижение температуры.

"Будет минус 4–6 градусов. Это понижение температуры будет непродолжительным. И в начале следующей недели – вновь повышение до нулевых значений. То есть температурные качели будут преследовать нас практически всю следующую неделю. От слабого плюса до небольшого минуса", – заключил Шувалов, добавив, что сильных осадков не ожидается.

Между тем ЦОДД рекомендовал жителям и гостям Москвы пересесть на метро или выезжать в город позже 20:00 в связи с увеличением числа поездок в преддверии Нового года. По данным организации, 19 декабря вечерний разъезд начнется раньше обычного.