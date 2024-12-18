Синоптик Вильфанд: в ряде регионов РФ ожидается аномально холодная погода

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Аномально холодная погода придет в регионы Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов России (ЦФО), а также на Урал с 18 по 20 декабря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Как он отметил, температура окажется ниже нормы на 6–17 градусов.

"В Архангельской области температура на 6–12 градусов ниже нормы и морозы до 25 градусов. В Ненецком автономном округе – на 8–12 градусов ниже нормы и морозы до 30 градусов. В Мурманской области – на 14–15 градусов ниже нормы и мороз до 28 градусов", – подчеркнул синоптик.

По словам метеоролога, в Республике Коми столбики термометров покажут от минус 28 до минус 33 градусов. При этом на востоке Ленинградской области значения окажутся на отметке в минус 22 градуса.

Вместе с тем Центральную Россию морозы накроют 18 и 19 декабря. В Тверской, Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях температура прогнозируется ниже нормы на 6–9 градусов. На Урале, добавил Вильфанд, морозы будут фиксироваться в Ямало-Ненецком автономном округе, где значения опустятся до 32 градусов ниже нуля.

В настоящее время сильные морозы уже пришли в Мурманскую область. Местами температура опустится до минус 37 градусов. Как объяснили синоптики, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. В четверг, 19 декабря, температура воздуха почти не изменится.

