До 21 градуса мороза будет в ночь на 19 декабря в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный мороз прогнозируется в Московском регионе 19 декабря. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Синоптик рассказал, что 18 декабря в Московском регионе ожидается до минус 12 градусов. Однако в Костроме, Кирове и Иванове, по его словам, будет еще холоднее – до минус 20 градусов.

Самые сильные морозы в Москве, как утверждает Шувалов, прогнозируются в четверг, 19 декабря. Тогда температура воздуха составит до минус 18 градусов, а в Подмосковье столбик термометра опустится до минус 21 градуса.

В этот же день выпадет 2–4 сантиметра снега в Москве. К концу рабочей недели, по словам синоптика, в городе прогнозируется оттепель и дождь.

Однако Шувалов заявил, что похолодание будет кратковременным, так как хорошо работает высотная фронтальная зона с выносом более теплых атмосферных образований с Атлантики.

В конце текущей недели, 20 и 21 декабря, в столице ожидаются туман и дымка. За счет этого видимость на дорогах будет снижена. Кроме того, таяния снега приведут к охлаждению воздуха.

В текущем декабре ждать устойчивой погоды москвичам не стоит. В этом месяце происходит резкая смена процессов: один циклон сменяется другим. Короткий период холодной погоды будет связан с тем, что столица попадает между циклонами.

