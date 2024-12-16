Синоптик Позднякова: в декабре в Москве не будет устойчивой погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Устойчивая погода не ожидается в столице в текущем декабре. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в этом месяце происходит резкая смена процессов: один циклон сменяется другим. Короткий период холодной погоды будет связан с тем, что Москва попадает между циклонами.

"В тыл одному из них войдет арктический воздух, поэтому на короткое время у нас ударят морозы, а потом температура вновь будет превышать климатическую норму", – уточнила синоптик.

Позднякова уточнила, что подобная обстановка соответствует месячному прогнозу, потому что декабрь и так ожидался теплым.

Между тем в Москве с 16 по 22 декабря прогнозируются резкие перепады температуры. С 18 на 19 декабря столичный регион накроет сильное похолодание, температура будет опускаться до минус 15 – минус 20 градусов. Затем температура начнет расти и 19-го числа после полудня потеплеет до минус 10 градусов, а вечером пойдет снег.

В связи с непогодой москвичей призвали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не оставлять под ними машины. Автомобилистам рекомендовали соблюдать на дорогах скорость и дистанцию.

Также 16 декабря атмосферное давление в Москве начнет падать и составит 721 миллиметр ртутного столба. Это на 25–27 единиц ниже нормы.

