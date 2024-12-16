Синоптик Ильин: столичный регион накроет сильное похолодание с 18 на 19 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице на этой неделе прогнозируются резкие перепады температуры. Об этом в разговоре с RT заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам специалиста, с 18 на 19 декабря столичный регион накроет сильное похолодание, температура будет опускаться до минус 15 – минус 20 градусов. Затем температура начнет расти и 19-го числа после полудня потеплеет до минус 10 градусов, а вечером пойдет снег.

В пятницу, 20 декабря, ожидается снег, воздух прогреется до 1–3 градусов, также может пройти ледяной дождь, отметил Ильин. В этот день выпадет до 5 миллиметров осадков. В субботу, 21 декабря, прогнозируется слабый плюс, в ночь на воскресенье снова похолодает до минус 5 – минус 7 градусов, рассказал синоптик.

Начало этой недели эксперт назвал теплым. Согласно его прогнозу, 16 декабря в городе будет ветреная погода, возможны метель и гололедица.

"Завтра (17 декабря 2024 года. – Прим. ред.) в Москве – 0...-2 градуса, облачно, снежно. В течение дня снег ослабнет, но будет идти без перерыва. За завтрашний день нападает около 2–3 миллиметров свежего снега. В среду ночью – -5...-7 градусов, днем – -5...-7 градусов", – добавил он.

В связи с непогодой москвичей призвали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не оставлять под ними машины. Автомобилистам рекомендовали соблюдать на дорогах скорость и дистанцию.

Также 16 декабря атмосферное давление в Москве начнет падать и составит 721 миллиметр ртутного столба. Это на 25–27 единиц ниже нормы, указал синоптик Михаил Леус.