Синоптики прогнозируют до минус 15 градусов в конце этой недели

Новая рабочая неделя обещает быть морозной. Уже к четвергу, как обещают синоптики, температура воздуха опустится до рекордных для этой зимы минус 15 градусов. В прогнозе на 16 декабря – небольшая оттепель до минус 2 градусов, но с сильным ветром и снегопадом.

Все выходные Москву заметало. Местами сугробы выросли до 26 сантиметров, что характерно для января, а не декабря. В связи с этим городские службы расчищают дороги в непрерывном режиме. Всего на улицах города трудятся более 15 тысяч человек.

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