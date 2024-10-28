"Активные граждане" проголосуют за лучшие туристические проекты Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за лауреатов премии правительства Москвы в сфере туризма "Путеводная звезда". Поучаствовать в нем можно до 18 ноября, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она рассказала, что горожанам предстоит выбрать победителей в семи категориях. Они назовут лучшие рестораны, детские и экскурсионные программы. Всего в этом году для участия подано более 480 заявок.

Тема "Московские впечатления" представлена двумя опросами. В первом москвичи выберут проекты для детей, во втором – экскурсии и другие познавательные форматы. Среди претендентов – мультимедийный центр "Союзмультпарк", интерактивный образовательный центр "Познай себя – познай мир" Дарвиновского музея, а также планетарий в Музее космонавтики.

Кроме того, пользователи выберут лучшие заведения в категориях "Московский завтрак: рестораны" и "Модная гастрономия". Впервые присоединиться к голосованию могут не только жители столицы, но и туристы. Они могут высказать свое мнение в чат-боте "Активный гражданин. Голосуй!".

Помимо победителей в указанных номинациях, "активные граждане" выберут лучшего блогера и отраслевое СМИ, а также укажут популярные туристические объекты. Среди них – Третьяковская галерея, Музей горхозяйства Москвы, Центральный музей кино. Оценивать финалистов будет и жюри.

Церемония награждения пройдет в декабре 2024 года. Всего конкурс включает 15 номинаций по пяти направлениям: "Гостиницы", "Гастрономия", "Медиа", "Впечатления и гостеприимство", "Прорыв и перезагрузка года". Предусмотрено шесть спецпризов, которые получат лучший экскурсовод, администратор отеля, школа гостеприимства, турагентство и другие.

Ранее сообщалось, что число туристов, прибывших в Москву из дальнего зарубежья, выросло на 70% при сравнении с прошлогодними показателями. Среди лидеров по количеству гостей – Китай, Турция, Индия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам экскурсоводов, особенно межсезоньем довольны туристы из тропических стран, которые могут отдохнуть от жаркой погодой и познакомиться с российской столицей.