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04 октября, 19:45

Туризм

Туроператоры зафиксировали резкий рост бронирований поездок на Новый год

Туроператоры зафиксировали резкий рост бронирований поездок на Новый год

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Туроператоры и билетные агрегаторы зафиксировали резкий рост бронирований поездок на Новый год. Сейчас уровень спроса в несколько раз превышает прошлогодний.

Эксперты также отмечают увеличение интереса к экзотическим направлениям. По данным одного из сервисов, спрос на поездки в Шанхай вырос сразу в 10 раз. А в Сеул, Токио и Сингапур – в 8 раз. При этом популярность уже давно освоенных россиянами направлений также продолжает расти. Спрос на новогодний Дубай увеличился в семь раз, на Шри-Ланку – в пять раз, а на Мальдивы – в три раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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