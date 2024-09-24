"Деньги 24": как и чем платить за границей

Несмотря на все санкции и вопросы с визами, поток россиян за границу увеличился летом 2024 года. Известно, что продажи электронных сим-карт для доступа в интернет за рубежом выросли в несколько раз. При этом актуальной проблемой остается, с какими деньгами ехать в страны, где карта "Мир" находится под запретом.

Кроме того, за границей стали возникать вопросы с купюры долларов старого образца. Подробнее о финансовых нюансах зарубежных путешествий – в программе "Деньги 24".