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24 сентября, 14:40

Экономика

"Деньги 24": как и чем платить за границей

"Деньги 24": как и чем платить за границей

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Несмотря на все санкции и вопросы с визами, поток россиян за границу увеличился летом 2024 года. Известно, что продажи электронных сим-карт для доступа в интернет за рубежом выросли в несколько раз. При этом актуальной проблемой остается, с какими деньгами ехать в страны, где карта "Мир" находится под запретом.

Кроме того, за границей стали возникать вопросы с купюры долларов старого образца. Подробнее о финансовых нюансах зарубежных путешествий – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгений Беляков
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