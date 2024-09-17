Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 08:45

Новости

Мэр Москвы рассказал, как новые технологии помогают экономить энергоресурсы

Мэр Москвы рассказал, как новые технологии помогают экономить энергоресурсы

Новости часа: число летних бассейнов в Москве к 2030 году вырастет до 125

Новости часа: до конца месяца 11 новостроек передадут под заселение по реновации в столице

Новости часа: 11 домов передадут под заселение по реновации в Москве в сентябре

Собянин рассказал, что позволило улучшить работу городского наземного транспорта

Собянин: у жильцов дома в Электролитном проезде все необходимое будет в пешей доступности

Новости часа: мэр Москвы рассказал о ходе программы развития "Мой район" в Нагорном

Новости часа: в сентябре в Москве под заселение по реновации передадут 11 новостроек

Собянин: в Нагорном районе многое сделано для повышения качества жизни москвичей

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития инфраструктуры летнего и зимнего отдыха

Потребление электроэнергии при освещении улиц в Москве сократилось на треть благодаря "умным" технологиям. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, специальные датчики мониторят и корректируют яркость подсветки в зависимости от погодных и других условий. Еще одна эффективная разработка – тепловые насосы. На объектах Мосводоканала они позволяют извлекать энергию из тепла бытовых стоков, с последующим использованием для отопления помещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородтехнологиивидеоНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика