Мэр Москвы рассказал, как новые технологии помогают экономить энергоресурсы

Потребление электроэнергии при освещении улиц в Москве сократилось на треть благодаря "умным" технологиям. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, специальные датчики мониторят и корректируют яркость подсветки в зависимости от погодных и других условий. Еще одна эффективная разработка – тепловые насосы. На объектах Мосводоканала они позволяют извлекать энергию из тепла бытовых стоков, с последующим использованием для отопления помещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.