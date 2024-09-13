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Новости

Новости

13 сентября, 22:30

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о нацпроекте "Производительность труда" в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о нацпроекте "Производительность труда" в Москве

Новости часа: нацпроект "Производительность труда" поднял москвичам зарплаты на 27%

Новости часа: нацпроект помог компаниям увеличить производительность труда на 40%

Новости часа: нацпроект помог компаниям увеличить производительность труда на 40%

Собянин рассказал о реализации нацпроекта "Производительность труда" в Москве

Новости часа: жители Чертанова получили новые возможности для отдыха у воды

Новости часа: завершено благоустройство территории у прудов на Чертановской улице

Мэр Москвы сообщил о завершении благоустройства территории у прудов в Чертанове

Новости часа: Собянин поддержал проведение Московского финансового форума

Новости часа: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские участники нацпроекта "Производительность труда" сэкономили более 7 миллиардов рублей, заявил Сергей Собянин.

Трамваи не будут ходить в Останкино 14 сентября из-за проведения велофестиваля, уточнили в столичном Дептрансе.

Оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары объявлен в Москве и области, добавили в Гидрометцентре.

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