Новости часа: Собянин рассказал о нацпроекте "Производительность труда" в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские участники нацпроекта "Производительность труда" сэкономили более 7 миллиардов рублей, заявил Сергей Собянин.

Трамваи не будут ходить в Останкино 14 сентября из-за проведения велофестиваля, уточнили в столичном Дептрансе.

Оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары объявлен в Москве и области, добавили в Гидрометцентре.

