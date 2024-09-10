Столичные компании увеличили выпуск продуктов питания на 3,3%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Благодаря поддержке города предприятия в Москве за первые семь месяцев 2024 года нарастили объем выпуска продуктов питания на 3,3%. Всего за соответствующий промежуток времени предприятия увеличили производство на 14,7%, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Сегодня в этой сфере работает свыше 290 компаний, на которых трудятся более 60 тысяч человек. <...> Столица продолжает вносить вклад в укрепление технологического и продовольственного суверенитета страны", – приводят слова Ликсутова на портале мэра и правительства города.

В частности, рост отмечается в производствах мясных, рыбных, молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий. Производство морепродуктов выросло почти в 2,2 раза, мясоперерабатывающие фабрики зафиксировали рост более чем на 10%, хлебобулочные и кондитерские заводы – свыше 7%. В свою очередь, молочной продукции стали производить больше на 11,4%, а напитков – на 15,4%.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, столичные товары пользуются высоким спросом не только в Москве, но и в других регионах России, а также за рубежом. Например, отгрузка продуктов питания за первые полгода 2024-го составила почти 411,5 миллиарда рублей, что на 19,5% превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

"За это время компании отгрузили мясной продукции более чем на 92 миллиарда рублей, молочной – более чем на 51,6 миллиарда, а хлебобулочных и кондитерских изделий – почти на 55 миллиардов рублей", – пояснил Гарбузов.

Между тем в рамках поддержки отечественных промышленников и развития производства в Москве формируют масштабный пищевой кластер. Для его создания город предоставит 95,9 гектара земли, на которых в рамках инвестиционных проектов создадут современные предприятия по выпуску продуктов питания.

В свою очередь, хорошие показатели наблюдаются и в сфере торговли. Треть из 48 компаний соответствующего направления, присоединившихся к национальному проекту "Производительность труда" с начала 2022 года, смогла сэкономить 562 миллиона рублей благодаря нацпроекту.

Торговля является одной из приоритетных отраслей, которые входят в нацпроект. В его рамках компании внедряют инструменты бережливого производства и с их помощью оптимизируют рабочие процессы. Кроме того, на предприятиях проводят мероприятия для повышения квалификации сотрудников и улучшают условия работы персонала.