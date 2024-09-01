Столичные предприятия увеличили ассортимент товаров для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные предприятия увеличили объемы производства и ассортимент товаров для школьников к новому учебному году. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"В городе около 30 предприятий изготавливают высокотехнологичное школьное оборудование, канцелярские принадлежности, одежду, обувь и другие изделия для детей. Так, в преддверии учебного года они увеличили ассортимент, объемы выпуска и поставки товаров для школьников", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Всего за первое полугодие на столичных предприятиях пошили свыше 100 тысяч пиджаков и блейзеров, а также более 102 тысяч брюк. Вместе с тем московские промышленники поставляют оборудование в образовательные учреждения. Это роботы для занятий по программированию, информатике и робототехнике, а также интерактивные комплексы, ставшие альтернативой доскам и флипчартам.

В этом году для учеников школ будут доступны смарт-карты необычного дизайна. На идентификаторах изображены картины "Купание красного коня", "Черный квадрат", "Рождение Венеры" и "Купчиха за чаем". Ежегодно столичное предприятие производит более 1,5 миллиона таких карт, браслетов и попсокетов с NFC-меткой.

Помимо этого, школьники могут купить шариковые ручки и блокноты из вторсырья, постеры с расписанием уроков, наклейки и игрушки из гипоаллергенных материалов от столичных производителей.

В сентябре в Москве откроется 31 новое здание школ и детских садов, а до конца года горожан примут еще девять учреждений. Всего в новом учебном году в образовательные учреждения столицы пойдут 1,5 миллиона детей. В настоящее время капитальный ремонт продолжается в 50 образовательных учреждениях. Они откроются 1 сентября 2025 года.

