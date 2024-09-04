Предприятия сферы торговли в Москве сэкономили более полумиллиарда рублей по нацпроекту

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве к национальному проекту "Производительность труда" с начала 2022 года присоединились уже 48 компаний сферы торговли. Треть из них смогла сэкономить 562 миллиона рублей благодаря нацпроекту, рассказала заммэра, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По словам вице-мэра, торговля является одной из приоритетных отраслей, которые входят в нацпроект. в его рамках компании внедряют инструменты бережливого производства и с их помощью оптимизируют рабочие процессы.

"В частности, 16 торговых компаний, завершивших к настоящему времени первую фазу нацпроекта, смогли благодаря бережливым методикам повысить производительность труда в среднем на 40%. Кроме того, компаниям-участникам удалось в 1,5 раза увеличить объем реализуемой продукции и услуг, вдвое ускорить бизнес-процессы и сократить неиспользуемые запасы на треть", – сказала Багреева.

Кроме того, на предприятиях проводят мероприятия для повышения квалификации сотрудников и улучшают условия работы персонала.

Нацпроект уже помог одной из розничных сетей магазинов одежды значительно ускорить процесс приемки и реализации товара. С помощью инструментов бережливого производства оптовая компания, которая торгует оборудованием и инструментами для строительства и ремонта, также усовершенствовала процесс продаж. А компания по поставке электрооборудования и электротехнических материалов на треть ускорила процесс отгрузки товаров.

Нацпроект также помог на 20% увеличить выпуск бионических протезов. Экономический эффект компании от участия в проекте составил больше 100 миллионов рублей.



Национальный проект "Производительность труда" реализуется за счет средств городского бюджета. Он повышает объемы производства и прибыльность бизнеса без дополнительных затрат.