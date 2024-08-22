Оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 8,7% в первом полугодии 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Оборот московских производителей пищевой промышленности в январе – июне 2024 года составил около 382 миллиардов рублей, прибавив таким образом 8,7% в сопоставимых ценах в сравнении с итогами того же периода прошлого года, рассказала заммэра города, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Более 22% из этого объема, или 84,3 миллиарда рублей, приходится на предприятия мясной промышленности. Около 15%, или 56,1 миллиарда рублей, заработали производители молочной продукции, свыше 14% – 53,9 миллиарда рублей – предприятия, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия", – заявила вице-мэр.

По словам Багреевой, пищевая промышленность столицы постепенно наращивает производство, что позволяет ей успешно замещать товары ушедших с российского рынка иностранных компаний, а также обеспечивать москвичей качественной продукцией и поставлять ее в другие регионы России.

При этом доля пищевой промышленности в общем обороте обрабатывающих производств города без учета нефтегазового сектора в январе – июне текущего года оказалась равна 11,5%. Вместе с тем столица обеспечивает 6,2% общероссийского оборота пищевой промышленности.

Лидерами роста по прошествии первого полугодия 2024-го стали мукомольные заводы и производители круп. Их оборот увеличился на 62% и достиг 7,4 миллиарда рублей. Кроме того, предприятия, которые выпускают масложировую продукцию, за шесть месяцев сумели заработать более 0,5 миллиарда рублей, превысив прошлогодние показатели на 52%. В свою очередь, производители напитков увеличили оборот на 38%. Он составил 39,1 миллиарда рублей.

При этом почти 82% оборота пищевой промышленности, что соответствует 311,7 миллиарда рублей, приходится на крупные и средние предприятия. По прошествии года их выручка увеличилась на 9%.

"Свыше 290 промпредприятий столицы выпускают продукты питания: хлебобулочные, молочные, рыбные, мясные изделия и многое другое. По поручению Сергея Собянина в Москве действует более 20 системных инструментов поддержки промышленности, благодаря которым городские компании модернизуют производственные площадки, осваивают новые рынки сбыта и наращивают объемы выпуска продукции. Так, по итогам первого полугодия производство продуктов питания в столице выросло более чем в 2,3 раза", – рассказал, в свою очередь, заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Московские производители пищевой продукции могут прибегнуть к широкому набору мер поддержки. Им доступны льготные кредиты, льготная аренда по ставке один рубль в год для инвестпроектов, а также инструменты национального проекта "Производительность труда". Он способствует повышению эффективности работы и улучшению экономических показателей за счет оптимизации производственных процессов.

Вместе с тем по итогам периода с января по май 2024 года московские пищевые предприятия при поддержке города увеличили объем производства продуктов питания почти в 2,4 раза. Он вырос на 139,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года.