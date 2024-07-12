Объем производства продуктов питания в Москве вырос почти в 2,4 раза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С января по май этого года московские пищевые предприятия при поддержке города увеличили объем производства продуктов питания почти в 2,4 раза. Он вырос на 139,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в эти показатели объема производства входят мясная, рыбная, кондитерская, хлебобулочная и овощная продукция. В натуральном выражении выпуск мяса и субпродуктов увеличился в 2,8 раза, колбасных изделий – почти на 6%, из них копченых – на 16,1%. Кроме того, положительная динамика зафиксирована в производстве готовых рыбных продуктов – на 17,3%, фруктовых и овощных соков – в 1,5 раза. Ежедневно столичные предприятия производят более 39,7 тонны тортов и пирожных.

Выросший спрос, увеличение экспорта и уход с рынка зарубежных производителей стимулируют предприятия Москвы расширять свои мощности. В этом им помогают меры поддержки от города. Так, с 2016 года столица выдает инвесторам землю под строительство или расширение предприятия в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП). С марта 2022 года для локализации производства инвесторы могут получить земельный участок по льготной ставке один рубль в год. Сейчас в Москве реализуется около 80 МаИП, в рамках которых будет создано свыше 60 тысяч мест для трудоустройства.

Руководитель департамента Анатолий Гарбузов добавил, что около деревни Троицкое в поселении Щаповском также появится новый отраслевой промышленный кластер. Для его строительства город выдаст 95,9 гектара земли, где создадут современные предприятия по выпуску продуктов питания. Кластер объединит несколько технопарков и производств, где будут выпускаться молочные, мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также выращивать зелень и овощи. После реализации проектов будет создано более 11,4 тысячи рабочих мест, указал Гарбузов.

С 2019 года в Москве почти в пять раз выросло производство продуктов питания, в 62 раза – производство одежды. Это произошло благодаря уходу иностранных брендов. Всего в столице работают более четырех тысяч предприятий, на которых трудятся свыше 700 специалистов.

