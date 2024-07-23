Город выделил инвестору участок в ТиНАО для строительства мясоперерабатывающего комплекса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва выделила инвестору земельный участок площадью более 13 гектаров в ТиНАО по ставке один рубль в год для возведения мясоперерабатывающего комплекса. Предприятие появится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что участок выделен в районе Краснопахорском Останкинскому мясоперерабатывающему комплексу. Компания намерена вложить в проект 12 миллиардов рублей. Общая площадь нового предприятия – 104 тысячи квадратных метров.

В данный момент в ТиНАО строят крупный пищевой кластер, где будет несколько промышленных предприятий, добавил заммэра Максим Ликсутов. Таким образом, предприятие локализует производственный комплекс, в котором появится единый распределительный центр мясоперерабатывающего комбината с цехом порционной нарезки. После реализации проекта будет 1,5 тысячи рабочих мест, подчеркнул он.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что это четвертый инвестор, которому Москва предоставила участок по льготной ставке в составе будущего пищевого кластера. До этого три предприятия уже получили 63 гектара земли для возведения производственных объектов общей площадью 414 тысяч "квадратов".

Например, свыше 27 гектаров выделили для возведения промышленного технопарка, где появятся мясные, кондитерские, хлебобулочные производства, а также по изготовлению готовых блюд. На участке площадью почти 23,5 гектара будут производства молочных, кондитерских, хлебобулочных изделий, снеков, мясных полуфабрикатов, плодоовощных консервов и напитков. Еще один участок более 12 гектаров выдали для строительства хлебобулочного завода.

Ранее город выделил 10 земельных участков площадью 131,3 гектара в рамках МаИП для строительства промышленных объектов в ТиНАО. Площадь объектов может составить более 800 тысяч "квадратов". Объем инвестиций в реализацию проектов превысит 80 миллиардов рублей. Общая площадь строящейся недвижимости будет более 400 тысяч "квадратов".