Почти 40 тонн тортов и пирожных ежедневно выпекают столичные фабрики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные производители ежедневно выпускают 39,7 тонны тортов и пирожных, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"За первые четыре месяца 2024-го предприятия отрасли увеличили объемы производства почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – объяснил он.

При этом объем выпуска хлебобулочных и мучных кондитерских изделий вырос на 14%. Таким образом, около 120 предприятий ежегодно выпускают более 14 тысяч тонн продукции, отметил Овчинский.

Так, кондитерский комбинат "Добрынинский" производит торты, рулеты, кексы, пирожные, печенье и другую выпечку, в общем ассортименте фирмы находится более 150 позиций. В число аналогичных заводов, добавляет глава департамента, также входят хлебобулочный комбинат "Черемушки", булочно-кондитерский холдинг "Коломенский", производитель полезной выпечки "Другой хлеб" и многие другие.

Он напомнил, что в городе существует НИИ хлебопекарной промышленности, который специализируется на научных исследованиях в области производства мучных изделий и хлебопечения.

Ранее в 10 округах столицы в рамках 42 проектов КРТ запланировали построить различные технопарки. Площадь объектов составит от 10 тысяч до 362 тысяч квадратных метров.

