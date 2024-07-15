Более 278 тысяч тонн колбас производят московские заводы ежегодно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Каждый день в столице производят 771 тонну копченых и вареных колбас. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

Он отметил, что город продолжает стимулировать развитие промышленности, предоставляя поддержку производствам. Сейчас для фабрик доступно более 20 инструментов, используя которые они улучшают качество продукции, расширяют ассортимент и наращивают объемы выпуска. Ежедневно в столице изготавливают порядка 407 тонн копченых колбас – 147 тысяч тонн в год, а также около 364 тонн вареных – более 131 тысячи тонн каждый год, уточнил Гарбузов.

Так, по итогам прошлого года Черкизовский мясоперерабатывающий завод изготовил около 116 тысяч тонн мясной продукции. Предприятие выпустило 17 тысяч тонн сосисок, 13 тысяч тонн ветчины, 11 тысяч тонн рубленых полуфабрикатов, восемь тысяч тонн варено-копченых и порядка 10 тысяч тонн сырокопченых колбас.

Как рассказала директор по коммуникациям ГК "Черкизово" Анастасия Михайлова, основной объем продукции идет на продажу в столичную розницу, а также в магазины более чем 40 российских регионов. Для закрытия потребностей рынка производственные мощности модернизируются и расширяются: за 2023 год на заводе установили 48 единиц оборудования. В этом году компания намерена нарастить объем выпуска продукции примерно на 10% – почти до 127 тысяч тонн, указала Михайлова.

Также производственная компания "Элитгрупп инвест" нарастила выпуск мяса в бобинах с 10 до 40 тон ежемесячно. Эту продукцию компания изготавливает из курицы и мраморной говядины, потом замораживает и оборачивает в пищевую пленку для доставки в рестораны и кафе. Также в 2023 году город предоставил предприятию землю без торгов по ставке один рубль в год. Благодаря этому фабрика может создавать свыше 30 тысяч тонн мясной продукции, которая поставляется в Москву и другие регионы страны.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев этого года столичные пищевые предприятия увеличили объем производства почти в 2,4 раза. Он вырос на 139,5% по сравнению с таким же периодом 2023 года. В натуральном выражении выпуск мяса и субпродуктов увеличился в 2,8 раза, колбасных изделий – почти на 6%, из них копченых – на 16,1%. Кроме того, положительная динамика зафиксирована в производстве готовых рыбных продуктов – на 17,3%, фруктовых и овощных соков – в 1,5 раза.