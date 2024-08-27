Собянин: нацпроект помог на 20% увеличить выпуск бионических протезов

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Нацпроект "Производительность труда" помог на 20% увеличить выпуск бионических протезов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он рассказал, что в московской компании "Моторика" усовершенствовали процесс сборки протеза кисти, организовав его по принципу поточно-конвейерной системы. Также там стандартизировали рабочие места и выровняли загрузку персонала.



В результате количество изделий, изготавливаемых в смену, выросло на 20%, время сборки одного протеза сократилось на 16%, а количество неиспользуемых материалов – на 33%.



Собянин подчеркнул, что экономический эффект компании от участия в проекте составил больше 100 миллионов рублей.



Нацпроект "Производительность труда" реализуется в столице за счет средств городского бюджета. Он повышает объемы производства и прибыльность бизнеса без дополнительных затрат.

Мэр напомнил, что производители медизделий также могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки для промышленников, которые дают значительные налоговые преференции. Это позволяет предприятиям экономить средства и инвестировать в увеличение объемов выпуска продукции.

Ранее глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева сообщила, что в Москве 130 малых предприятий присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Это 38% от общего числа участников, сказала она. Также из этого числа около 70% относятся к обрабатывающим предприятиям, почти 8% – к торговле, еще 7% – к сфере туризма.