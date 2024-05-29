Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 07:15

Экономика

Строительная отрасль столицы сэкономила 1,7 млрд рублей

Строительная отрасль столицы сэкономила 1,7 млрд рублей

Собянин: в Зеленограде появится производство товаров народного потребления

"Деньги 24": Минцифры проверит обоснованность роста тарифов на сотовую связь

Адвокат рассказал, как клиент может заявить об убытках в связи со сбоем в сервисе СДЭК

"Это Москва. Бизнес": разработки столичных предпринимателей

"Деньги 24": тарифы на сотовую связь в РФ выросли на 8,5%

Ведущие Москвы FM анонсировали темы дня 28 мая

Почти 4 тысячи веранд откроют в московских ресторанах к лету

Доля ИЖС в общем объеме ввода жилья в РФ составила почти 70% в 2024 году

Новости регионов: в РФ могут ввести ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю

Благодаря нацпроекту "Производительность труда", который реализуется в Москве за счет средств городского бюджета с 2022 года, строительная отрасль столицы сэкономила 1,7 миллиарда рублей. За это время в нем приняли участие более 80 девелоперов, подрядчиков и производителей стройматериалов.

Национальный проект "Производительность труда" позволяет компаниям увеличить объем выпускаемой продукции и сократить производственные издержки без дополнительных затрат. Принять участие в нем могут организации, выручка которых за предыдущий год составила не менее 400 миллионов рублей, а доля иностранного капитала не превышает 50%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоМаксим ШаманинАлександра БрильИван Пашков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика