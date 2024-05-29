Строительная отрасль столицы сэкономила 1,7 млрд рублей

Благодаря нацпроекту "Производительность труда", который реализуется в Москве за счет средств городского бюджета с 2022 года, строительная отрасль столицы сэкономила 1,7 миллиарда рублей. За это время в нем приняли участие более 80 девелоперов, подрядчиков и производителей стройматериалов.

Национальный проект "Производительность труда" позволяет компаниям увеличить объем выпускаемой продукции и сократить производственные издержки без дополнительных затрат. Принять участие в нем могут организации, выручка которых за предыдущий год составила не менее 400 миллионов рублей, а доля иностранного капитала не превышает 50%.

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