Минсельхоз РФ планирует ввести режим ЧС федерального значения из-за заморозков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минсельхоз России планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут, чьи слова приводит ТАСС.

По ее словам, министерство попросит у правительства компенсировать плодовые культуры. При этом пока конкретные сроки не определены.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве с 8 мая в связи с заморозками. С его слов, в ночь на 4 мая температура воздуха была минус 5 градусов. Из-за этого урожай, который стал активно появляться в период цветения, погиб.

Губернатор также сказал, что подсчитывается объем ущерба. Ситуацию с заморозками он охарактеризовал как серьезную и предупредил жителей, что в этом году урожай будет меньше предыдущего.

