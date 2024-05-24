Клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заморозки в начале мая повлияли на цену клубники, которая выросла за год на 20%, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков.

С 1 по 22 мая средняя стоимость одного килограмма составила 588 рублей. В Москве клубнику в среднем можно купить за 651 рубль. Такая цена выше, чем в целом по России. При этом в столице она подорожала на 12% относительно уровня прошлого года.

В то же время в мае цены на эту ягоду упали по сравнению с апрелем, поскольку на рынок поступает клубника первого урожая из южных регионов. На прилавках появилось больше отечественной клубники из Краснодарского края и Ростовской области. Это увеличило объем предложения и стало причиной снижения средней цены на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле килограмм клубники в среднем по России стоил 646 рублей.

Между тем источник в одной из торговых сетей предупреждает, что в ближайшие недели ожидается временный рост оптовых цен на клубнику на 20% к текущим. Он объясняет это как погодными условиями, так и периодом сезона: на рынке заканчивается клубника из Краснодарского края, а урожай из других регионов ожидается примерно через две недели.

Первая декада мая 2024 года на территории европейской части России стала самой холодной за всю историю наблюдений синоптиков. Более того, отрицательная температура наблюдалась даже в южных регионах страны. Заморозки нанесли урон сельскохозяйственным культурам, президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин оценил ущерб на 10 по 10-балльной шкале.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что к обычному рациону человека, в котором есть белки, углеводы и жиры, можно добавить 100–200 граммов клубники в день. По словам специалиста, подобное количество не нанесет вреда организму. Однако при наличии любых воспалительных процессов в ЖКТ употреблять ягоды не стоит.

До этого эксперт рассказала, что клубника помогает в поддержании красоты, молодости и улучшает пищеварение. В клубнике есть антиоксиданты, которые могут снижать воспаления и уменьшать риск развития хронических заболеваний, а содержащаяся в ней клетчатка позволит поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

