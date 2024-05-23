Диетолог Лазуренко посоветовала есть не более 200 граммов клубники в день

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К обычному рациону человека, в котором есть белки, углеводы и жиры, можно добавить 100–200 граммов клубники в день. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Наталью Лазуренко.

По словам специалиста, подобное количество не нанесет вреда организму. Однако при наличии любых воспалительных процессов в ЖКТ употреблять ягоды не стоит.

"В состоянии ремиссии можно позволить. Также не нужно есть клубнику, если имеется аллергическая реакция", – сообщила Лазуренко.

До этого эксперт рассказала, что клубника помогает в поддержании красоты, молодости и улучшает пищеварение. В клубнике есть антиоксиданты, которые могут снижать воспаления и уменьшать риск развития хронических заболеваний, а содержащаяся в ней клетчатка позволит поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

