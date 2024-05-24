Эксперт Муханин: заморозки повредили 50–70% яблок в центральной зоне России

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Заморозки, которые были зафиксированы в мае, повредили 50–70% яблонь в Центральной России. Об этом сообщил РИА Новости президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин.

В связи с этим он предупредил, что центральная часть России может остаться без яблок. Однако, по его словам, есть надежда на урожай, который могут привезти из Тулы и Краснодара.

"Воронеж, Ростов, Тамбов, Липецк без яблок, был очень сильный мороз во время цветения", – заявил эксперт.

Кроме того, как он утверждает, Польша тоже потеряла урожай в этом году из-за заморозков в мае. Он уточнил, что яблони погибли при морозах, которые доходили в этой стране до минус 10 градусов.

Ранее стало известно, что заморозки в начале мая повлияли на цену клубники, которая выросла за год на 20%. Так, с 1 по 22 мая средняя стоимость одного килограмма составила 588 рублей. В Москве клубнику в среднем можно купить за 651 рубль. Такая цена выше, чем в целом по России. При этом в столице она подорожала на 12% относительно уровня прошлого года.

