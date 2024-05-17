Лут: около 900 тысяч гектаров посевов необходимо пересеять из-за заморозков в РФ

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Площадь посевов, которые необходимо будет пересеять из-за произошедших ранее заморозков, достигла 900 тысяч гектаров. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарной сессии "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" на международной выставке-форуме "Россия", передает РИА Новости.

По ее словам, из-за заморозков ситуация с посевами находится в плохом состоянии.

"Погода в этом году слегка нас подводит. Сейчас еще посмотрим, что в Краснодаре будет, там вчера град выпал", – заявила Лут.

Министр уточнила, что селекционеры могут бесплатно выдать сельхозпредприятиям хорошие семена для пересева или же сделать отсрочку по оплате до 1 ноября.

Ранее специалист в сфере садоводства Андрей Туманов посоветовал сохранять запас рассады на случай гибели высаженных культур. Эксперт также обратил внимание, что в результате заморозков наиболее серьезный урон получают растения, которые уже успели расцвести. Он рекомендовал внимательно осмотреть их пестики.

