Губернатор Липецкой области ввел режим ЧС в сельском хозяйстве

Фото: ТАСС/EPA/Gyorgy Varga

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве с 8 мая в связи с заморозками. Об этом региональное правительство сообщило в своем телеграм-канале.

В публикации указано, что губернатор уже подписал соответствующий указ.

Ранее Артамонов заявлял о возможном введении в Липецкой области режима ЧС. С его слов, в ночь на 4 мая температура воздуха была минус 5 градусов. Из-за этого урожай, который стал активно появляться в период цветения, погиб, объяснил он.

Губернатор также сказал, что подсчитывается объем ущерба. Ситуацию с заморозками он охарактеризовал как серьезную и предупредил жителей, что в этом году урожай будет меньше предыдущего.