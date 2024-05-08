МЧС предупредило москвичей о заморозках до -6 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заморозки до минус шести градусов ожидаются в Москве ночью и утром 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В связи с этим водителей попросили быть внимательнее на дорогах, снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также автомобилистам порекомендовали избегать внезапных маневров и не парковать транспортные средства рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Жителям столицы напомнили, что при использовании электрообогревателей нельзя допускать перегрузки в электрической сети. Кроме того, в ведомстве предупредили, что не стоит оставлять без присмотра электроприборы.

"Будьте внимательны и осторожны!" – уточнили в МЧС.

При необходимости москвичам посоветовали обращаться по телефонам 101 или 112, а также по единому телефону доверия 8 (495) 637-22-22.

Ранее оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве в ночь на 9 и 10 мая из-за заморозков. По информации Гидрометцентра России, заморозки до минус 1 градуса прогнозируются в столице и до минус 3 градусов – в Подмосковье. Они ожидаются с 21:00 8 мая до 09:00 9 мая и в такие же часы в ночь на 10 мая.

