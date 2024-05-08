Предупреждение о заморозках в столице продлили до 10 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве в ночь на 9 и 10 мая из-за заморозков, сообщает Гидрометцентр России.

Заморозки до минус 1 градуса прогнозируются в столице и до минус 3 градусов – в Подмосковье. Они ожидаются с 21:00 8 мая до 09:00 9 мая и в такие же часы в ночь на 10 мая.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал RT, что во второй половине недели ледяная стужа никуда из Москвы не уйдет.

По его словам, на момент начала парада в честь 9 Мая будет очень холодно, температура воздуха в Москве понизится до 1...3 градусов. Не исключается, что ночью пройдет снег и в утренние часы небольшие осадки сохранятся.

Днем также ожидаются осадки в смешанной фазе, температура в разгар дня вырастет максимум до 3...4 градусов. Плюс ко всему ожидается северо-западный ветер с сильными порывами до 15–20 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 10 мая, снова подморозит до -1 градуса. Синоптик подчеркнул, что температура отстанет от нормы не меньше чем на 12 градуса. При этом с утра будет заметно теплее.

"Если сравнивать утренние часы, то в пятницу будет уже 6...8. Особо резкого роста температуры в течение дня не произойдет, но до 9...11 вполне может прогреться. Опять же, не обойдется без осадков. Ночью будет без осадков, а вот днем по области с кратковременным дождем", – сказал Ильин.

Он также прогнозирует, что в выходные Московская область попадет в теплый сектор и ночью температура воздуха поднимется до 2...7 градусов, а в Москве – до 3...5.

При этом следом идет холодный фронт, который не дает воздуху сильно прогреваться. Днем ожидается 7...12 градусов по области и 8...10 градусов в Москве. В течение всего дня будет идти небольшой дождь.

В воскресенье ночью немного похолодает до 0...5 градусов в области и 1...3 – в Москве. Заморозков в столице, скорее всего, не будет. Днем температура воздуха в столице поднимется до 8...10 градусов, в Подмосковье – до 7...10 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали самое холодное 7 мая за последние 25 лет. Ночью температура составляла от минус 0,2 до 0,7 градуса. Рекорд же минимальной температуры за вековую историю наблюдений в столице зафиксировали в 1942 году, когда ночью столбики термометров упали до минус 2 градусов.