Агроном Воробьев объяснил, как спасти огород от заморозков

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Пленочные укрытия и вода помогут растениям пережить заморозки. Об этом рассказал News.ru агроном Михаил Воробьев.

Специалист посоветовал обильно полить огород до начала заморозков, поскольку вода имеет большую теплоемкость. Сейчас земля прогрета до плюс 10–15 градусов, и если тепло будет уходить в воздух, оно может согреть растение, уточнил Воробьев.

"Для сохранения тепла существуют пленочные укрытия или из нетканого материала", – прокомментировал агроном.

По словам Воробьева, над тепличными растениями необходимо сделать еще один маленький парник. Для этого можно использовать разные подручные материалы: покрывала, занавески, одеяла, любую ткань.

Специалист добавил, что в теплице можно поставить бочку с горящими углями, поставить ее на кирпичи или железо, соблюдая все правила противопожарной безопасности. Так, температура в парнике поднимется на несколько градусов, и растения смогут пережить заморозки. Кроме того, дымовые кучи или дымовые шашки помогут защитить цветки плодовых деревьев и кустарников от низких температур, заключил агроном.

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