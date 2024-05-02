Юристы объяснили, за что садоводы и дачники могут получить штрафы

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Юристы предупредили садоводов и дачников о штрафах за разведение животных с целью продажи, за нецелевое использование участка, за нарушение правил пожарной безопасности и многих других. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Адвокат Александр Щербинин напомнил, что на садовом участке запрещено держать лошадей, свиней, крупный рогатый скот.

С 2022 года россиянам разрешили разводить на садовых участках некоторые виды домашней птицы и скота, а также позволили заниматься пчеловодством. При этом нельзя разводить их с целью дальнейшей продажи.

В населенных пунктах, которые живут за счет туризма, часто можно наблюдать, как садовые домики превращаются в гостевые дома. Эксперт по земельным вопросам Александр Горяинов объяснил, что возвести мини-отель можно там, где установлен соответствующий вид (код 4.7 "Гостиничное обслуживание"). Только в этом случае собственник земельного участка вправе построить на участке мини-гостиницу.

За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф до 20 тысяч рублей. За разведение растений с наркотическими или психотропными веществами придется заплатить 3–5 тысяч рублей, за мусор на участке – до 10 тысяч рублей, а за неправильно поставленный уличный туалет – до 5 тысяч рублей.

Специалисты также предупредили, что за нецелевое использование участка и сорняки (борщевик Сосновского, одуванчик, пастушья сумка и т. д.) штраф для владельца будет достигать 0,5–1% от кадастровой стоимости недвижимости (не менее 10 тысяч рублей).

В свою очередь, депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как отличить борщевик от других растений. По его словам, у борщевика большие зеленые и глубоко разрезанные листья зубчатой формы, он выше многих растений. Сорняк выделяется на фоне остальных культур соцветиями, похожими "на зонтики", передает News.ru.

Ранее энтомолог Вадим Марьинский объяснил, какие вредители появляются в огороде в мае. По его мнению, дачникам стоит опасаться разнообразной тли и майских жуков. Также опасны похожие на мелких молей белокрылки, на самом деле являющиеся родственниками тли, и долгоносики-цветоеды.