Депутат Чаплин предупредил о штрафах за готовку шашлыка в неправильном месте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Разведение костра для приготовления шашлыка в лесу, парке или в другом неположенном для этого месте грозит штрафом. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на депутата Госдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

"Если вы развели костер в неположенном месте, но не в лесном массиве, то штраф будет от 5 до 15 тысяч рублей. Однако если инцидент с костром происходит в период особого противопожарного режима, например, когда летний сезон пожаров, то штрафовать будут в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей", – предупредил он.

Если это случилось в лесопарковом зеленом поясе, вроде территории возле реки, озера, пруда, либо в парке, то наказание повышается до 40–50 тысяч рублей. Однако в случае если готовка спровоцировала лесной пожар, то штраф повысится уже до 50–60 тысяч рублей, добавил Чаплин.



Он напомнил, что при жарке шашлыка на даче, если используется открытый огонь в мангале или другой металлической емкости, нужно соблюдать дистанцию не менее 5 метров от зданий и иных сооружений, а зона очистки от горючих материалов составляет не менее 2 метров.

Ранее руководитель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил установить целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов, а также шампуров и других предметов, которые используются для приготовления шашлыков. Эксперт уже направил письмо с такой просьбой в Минприроды РФ. По его данным, граждане часто оставляют в лесу такие предметы.

